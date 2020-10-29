Отказ от «Билайна» — за год число абонентов оператора сократилось почти на 10%

«Билайн» лишился каждого десятого.

В последнем финансовом отчете «Билайна» указано, что выручка по итогам третьего квартала 2020 года упала на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Кроме того, сообщается о сокращении абонентской базы на 9%. А это значит, что от услуг «Билайна» отказался чуть ли не каждый десятый.

В самой компании объясняют это с проблемами имиджа — в прошлом многие жаловались на качество связи и сервиса. Но, по слова представителей «Билайна», ситуация улучшается. Так, число абонентов по итогам третьего квартала почти не изменилось по сравнению со вторым кварталом.

Другие грустные цифры:

Сервисная выручка — упала на 10%;

Выручка от контента — снижение на 21%;

Доход от роуминга — падение на 68% (но это больше связано с пандемией коронавируса и закрытием границ).

Но есть и положительная динамика. Так, число пользователей «Билайн ТВ» резко возросло — на 41% по сравнению с прошлым годом. Сейчас этим сервисом пользуются 2,5 миллиона человек. Выросла выручка и от услуг домашнего интернета — на 9%.

Ранее один из наших авторов писал о своем опыте использования мобильной связи «Билайн».

Источник: VEON

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