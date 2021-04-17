Отказ от зарядок в комплекте с iPhone позволил Apple сэкономить около 1 млн тонн меди, цинка и олова

Нам плохо, а им хорошо.

Все еще грустите по айфонам с наушниками и зарядными устройствами в комплекте? Мы тоже… К такой практике купертиновцы перешли в прошлом году в поколении Айфон 12 (а также распространили ее и на более ранние модели, которые все еще выпускаются).

В свежем отчете экспертов по экологии и защите окружающей среды называются плюсы такой комбинации. Оказывается, отказ от зарядок позволил Apple сэкономить 861 тысячу тонн меди, цинка, олова. И это только в случае с iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Если взять все айфоны, продающиеся без ЗУ, цифра окажется выше, превысив миллион тонн.

И это хорошо. Меньше металлов, лучше здоровье и природа. Ну и вредные выбросы во время транспортировки айфонов сократились. Коробки стали меньше, самолетам к ритейлерам с ними летать надо не так часто. Ну и перевозки на авто также сократились. Причем аж на 70%!

За Грету Тунберг и все хорошее? Тогда вы должны быть рады. А вот нам что-то не очень комфортно. Ерзаем на стуле и ждем отказа от айфона в комплектации самого айфона.

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