Отказываться от мяса или нет?

Поддаваться ли модным вегетарианским веяниям?

Каждый седьмой человек Земли – вегетарианец, человек, сознательно отказавшийся от употребления мяса. Строгие вегетарианцы – веганы – не едят любые продукты животного происхождения, даже молоко и мёд. Однако биологи и диетологи утверждают: именно в мясе содержится нужное количество незаменимых для организма аминокислот. Но если растительноядные животные могут получать всё необходимое из растений, чем люди хуже? Давайте разбираться.

Кто же человек по своей природе – хищник или травоядный? Растительное питание – это шаг назад в развитии человечества или, наоборот, скачок вперёд?

Животноводством люди занимаются не одну тысячу лет. Логика пищевой пирамиды проста: чем выше в ней находится организм, тем быстрее он получает необходимую для жизни энергию.

Человек – единственное существо на планете, которое может сознательно отказаться от животной пищи. Остальной мир живёт инстинктами, а мы, как вершина пищевой цепочки, вправе выбирать, есть или не есть. Так кто же мы по природе? Насколько естественно для нашего вида есть мясо? Или это действительно всего лишь вопрос привычки?

Белковые структуры костной ткани, которые обеспечивают её прочность, формируются за счёт тех веществ, которые мы получаем с пищей. Соответственно, состав белка в наших костях зависит от того, что мы едим.

На основе исследований белка в костях древних людей археологи и антропологи утверждают: первые люди были не вегетарианцами, а плотоядными существами. А двуногие приматы, питавшиеся растениями, не смогли приспособиться под резкие изменения климата. Выжили лишь те, кто ел всё: и растения, и насекомых, и животных. Наука считает, что именно от этого всеядного предка и произошёл современный человек. Более того, нашу эволюцию антропологи связывают с увеличением доли мясной пищи. Строение зубной системы человека подкрепило вывод учёных о том, что наши предки были всеядны.

Однако, что касается пищеварительной системы человека, не всё так однозначно. Её строение напоминает пищеварительную систему травоядных.

Учёные уверены: человек всеяден с уклоном в хищничество. Может ли он в таком случае прожить без мяса?

Диетологи считают: заменить мясо рыбой – не самый плохой выход. Если добавить в меню яйца и молоко, можно не волноваться о недостатке белка. Чтобы получить всё необходимое для организма, достаточно знать, какие овощи повышают гемоглобин, какие бобовые питательнее и сколько витаминов в том или ином фрукте.

Чем же реально заменить животный белок и возможно ли «мясо без мяса»? Соя – растение, по питательности превосходящее пшеницу и не уступающее мясу. Среднестатистический россиянин недополучает 30% белка в сутки. Молоко и мясо доступны не для всех, да и их качество порой оставляет желать лучшего, поэтому соя – это неплохая и универсальная альтернатива и тому, и другому. Производители уверены: именно соя – возможный продукт будущего.

Однако хватит ли растений, чтобы прокормить всё человечество? Вегетарианцы утверждают: если зерно начнут есть люди, а не мясные коровы, его понадобится в 10 раз меньше, чем выращивается сегодня. С точки зрения экономики выращивать животных действительно более затратно.

Забота о питании – базовый инстинкт, заложенный природой. Но если человек – вершина пищевой цепочки, значит, мы можем выбирать, что нам есть, а экономика подстроится.

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