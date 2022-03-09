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Отключат ли в России YouTube?

9 Мар, 2022

Отключат ли в России YouTube?

Ходят слухи от влогеров-милионников.

Согласно информации влогера-аналитика Юрия Подоляка (вот в этом ролике) в России на днях могут отключить YouTube. Количество подписчиков на YouTube-канале Юрия составляет около 2-х миллионов и его аналитические “пророчества” часто сбываются.

YouTube

Будем рады, если в этом случае Юрий ошибся в своих прогнозах.

В случае реальной блокировки YouTube в России особо желающие всё равно смогут его смотреть через VPN.

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