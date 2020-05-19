Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi
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Xiaomi объявила сроки выхода новой программной оболочки MIUI 12 для разных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Компания подтвердила, что MIUI 12 будет выпущена в конце июня 2020 года, став первоначально доступной всего для нескольких смартфонов Xiaomi и Redmi.
Первыми MIUI 12 получат пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и K20 Pro. Пользователи этих моделей могут ожидать выход обновления в конце июня.
Во второй волне, которая пройдет уже в июле, MIUI 12 выйдет для следующих смартфонов:
Xiaomi
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi MIX 2S
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi MIX 3
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi MAX 3
Redmi
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Y2
- Redmi S2
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 6A
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 9s
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
POCO
- POCOPHONE F1
- POCO F1
- POCO F2 Pro
- POCO X2
Точные даты выхода MIUI 12 для всех перечисленных смартфонов компания Xiaomi объявит в июне.
Источник: Reddit.
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