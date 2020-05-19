Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

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Xiaomi объявила сроки выхода новой программной оболочки MIUI 12 для разных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Компания подтвердила, что MIUI 12 будет выпущена в конце июня 2020 года, став первоначально доступной всего для нескольких смартфонов Xiaomi и Redmi.

Первыми MIUI 12 получат пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и K20 Pro. Пользователи этих моделей могут ожидать выход обновления в конце июня.

Во второй волне, которая пройдет уже в июле, MIUI 12 выйдет для следующих смартфонов:

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi MAX 3

Redmi

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO

POCOPHONE F1

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO X2

Точные даты выхода MIUI 12 для всех перечисленных смартфонов компания Xiaomi объявит в июне.

Источник: Reddit.

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