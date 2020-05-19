Новости

Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

19 Май, 2020

Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Посмотрите, когда обновится ваш смартфон.

Xiaomi объявила сроки выхода новой программной оболочки MIUI 12 для разных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Компания подтвердила, что MIUI 12 будет выпущена в конце июня 2020 года, став первоначально доступной всего для нескольких смартфонов Xiaomi и Redmi.

Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Первыми MIUI 12 получат пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 и K20 Pro. Пользователи этих моделей могут ожидать выход обновления в конце июня.

Во второй волне, которая пройдет уже в июле, MIUI 12 выйдет для следующих смартфонов:

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi MIX 2S
  • Xiaomi Mi MIX 2
  • Xiaomi Mi MIX 3
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Mi MAX 3

Redmi

  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7S
  • Redmi Y2
  • Redmi S2
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi 6A
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi Y3
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 9s
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9

POCO

  • POCOPHONE F1
  • POCO F1
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2

Точные даты выхода MIUI 12 для всех перечисленных смартфонов компания Xiaomi объявит в июне.

Отмечайте в календаре. Названы сроки выхода MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Источник: Reddit.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

iPhone 12

Где выгодно купить