Oukitel WP15 — невероятный монстр автономности с батареей на 15 600 мА*ч весом 0,5 кг!

Тем, кому нужна автономность.

Компания Oukitel представила смартфон Oukitel WP15. Это устройство создано для тех, кто не привык жить у зарядки. Дело в том, что внутри установлена огромная батарея емкостью 15 600 мА*ч. Пару недель работы на одном полном заряде? Вполне!

А еще его можно использовать в качестве портативного аккумулятора для тех же айфонов. Ну и отбиться от неприятелей в случае чего можно — вес в полкило позволяет! Кроме того, с таким смартфоном вполне можно отправляться в горы, в пустыню, исследовать Арктику и прочее, прочее. Ему не страшны падения (даже на асфальт), он выживет под водой, выстоит в мороз и в жару. Армейский стандарт MIL-STD-810G и защита в соответствии со стандартами IP68 и IP69K.

Что внутри? SoC Dimensity 700 5G, 8 ГБ ОЗУ, накопитель на 128 ГБ. Основная камера тройная, на 48+2+0,3 Мп. Селфи-камера тут на 8 Мп. Экран 6,52-дюймовый. Работает аппарат на Android 11. Оснащен модулем NFC. Ценник? Пока не назван.

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