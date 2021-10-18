Oukitel WP17 — дата выхода, цена в России, характеристики
Удивительный смартфон!
Стартовали продажи защищенного монстра автономности Oukitel WP17. Устройство базируется на чипсете Helio G95, располагает гигантской батареей 8300 мА*ч и отличной 64-мегапиксельной камерой.
Расскажем подробнее. И начнем с даты выхода.
Дата выхода
Уже! Но когда привезут в РФ, вопрос открытый. Впрочем, всегда можно заказать из другой страны.
Цена в России
Сейчас девайс продают всего за $200. Это для первых покупателей. Позднее ценник увеличится до $400!
Характеристики
- SoC: MediaTek Helio G95
- Дисплей: 6,78 дюймов, Full HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Камера: 64+2+2 Мп (ИК-камера ночного видения)
- Селфи-камера: 16 Мп
- Батарея: 8300 мА*ч (хватит на пару-тройку дней)
- ОС: Android 11
- Габариты: 176 на 83 на 14,9 мм
- Вес: 320 г (тяжелый)
- Модуль NFC
- Защита: IP68/IP69K, армейский стандарт MIL-STD-G810
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