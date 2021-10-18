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Oukitel WP17 — дата выхода, цена в России, характеристики

18 Окт, 2021

Oukitel WP17 — дата выхода, цена в России, характеристики

Удивительный смартфон!

Стартовали продажи защищенного монстра автономности Oukitel WP17. Устройство базируется на чипсете Helio G95, располагает гигантской батареей 8300 мА*ч и отличной 64-мегапиксельной камерой.

Расскажем подробнее. И начнем с даты выхода.

Дата выхода

Уже! Но когда привезут в РФ, вопрос открытый. Впрочем, всегда можно заказать из другой страны.

Цена в России

Сейчас девайс продают всего за $200. Это для первых покупателей. Позднее ценник увеличится до $400!

Характеристики

  • SoC: MediaTek Helio G95
  • Дисплей: 6,78 дюймов, Full HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • Камера: 64+2+2 Мп (ИК-камера ночного видения)
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Батарея: 8300 мА*ч (хватит на пару-тройку дней)
  • ОС: Android 11
  • Габариты: 176 на 83 на 14,9 мм
  • Вес: 320 г (тяжелый)
  • Модуль NFC
  • Защита: IP68/IP69K, армейский стандарт MIL-STD-G810

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