Oukitel WP17 — дата выхода, цена в России, характеристики

Удивительный смартфон!

Стартовали продажи защищенного монстра автономности Oukitel WP17. Устройство базируется на чипсете Helio G95, располагает гигантской батареей 8300 мА*ч и отличной 64-мегапиксельной камерой.

Расскажем подробнее. И начнем с даты выхода.

Дата выхода

Уже! Но когда привезут в РФ, вопрос открытый. Впрочем, всегда можно заказать из другой страны.

Цена в России

Сейчас девайс продают всего за $200. Это для первых покупателей. Позднее ценник увеличится до $400!

Характеристики

SoC: MediaTek Helio G95

Дисплей: 6,78 дюймов, Full HD+, 90 Гц

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Камера: 64+2+2 Мп (ИК-камера ночного видения)

Селфи-камера: 16 Мп

Батарея: 8300 мА*ч (хватит на пару-тройку дней)

ОС: Android 11

Габариты: 176 на 83 на 14,9 мм

Вес: 320 г (тяжелый)

Модуль NFC

Защита: IP68/IP69K, армейский стандарт MIL-STD-G810

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