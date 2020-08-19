Озвучены требования к бесплатным социально важным сайтам

Власти определились.



Минкомсвязи перечислило требования, которые необходимо выполнять сайтам для включения в перечень социально значимых интернет-ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Согласно обнародованным требованиям, такие сайты не должны содержать видео-, аудиоконтента или рекламы, а также не должны предлагать негосударственные платные услуги или ссылки на них.

Сайт может быть внесен в список социально значимых при условии, что он создан и находится на территории РФ и его владельцем является российское юридическое лицо. При этом, доля иностранного капитала у претендующего на внесение в перечень сайта должна составлять не более 20%.

Не менее 50% аудитории сайта должна быть российской. На интернет-ресурсе должен быть преимущественно представлен контент, который предназначен для российских пользователей. На сайте не должно быть рекламы за исключением социальной и платных услуг за исключением государственных или муниципальных.

Кроме этого, сайт должен входить в Реестр организаторов распространения информации и быть доступным по статическому IP-адресу. Претендующий на попадание в перечень социально важных сайт обязан находиться в российских доменных зонах.

Если сайт удовлетворяет перечисленным требованиям, к нему может быть обеспечен бесплатный доступ для россиян в рамках проекта «Доступный интернет». Заходить на социально важные сайты можно даже при условии отрицательного баланса на счету.

Источник: Ведомости.

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