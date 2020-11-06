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Panasonic выпустила специальный пылесос для спасения AirPods из-под поезда

6 Ноя, 2020

Panasonic выпустила специальный пылесос для спасения AirPods из-под поезда

В Японии происходит много всего интересного.

В поднебесной у работников местной железной дороги появилось новое хобби. Им приходится доставать упавшие на рельсы беспроводные наушники. В спасении AirPods решила помочь знаменитая Panasonic.

Поезд метро Токио

По статистике местных аналитиков ежемесячно на рельсы падает не менее 100 наушников. Конечно, на территории всей Японии, а не каждой станции.

Кстати: в летние месяцы это количество достигло 300.

Теперь доставать наушники вручную не нужно. Специальный вакуумный пылесос захватит их быстро и безопасно. На конце нового вакуумного помощника есть несколько трубочек. Силой всасывания они помогут удержать наушники. В диаметре трубочки совсем небольшие, так что Эйрподсы не пропадут внутри пылесоса.

Пылесос для РЖД

Слева – новый пылесос от Panasonic. Справа – механический прихват, как у РЖД.

Такая же проблема существует и в других странах. Особо популярна она в американском Нью-Йорке. А вот РЖД подобную статистику почему-то не ведёт.

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2 комментария

  1. Александр:
    06.11.2020 в 18:35

    Вот проблемы то

  2. Алексей Городецкий:
    06.11.2020 в 19:34

    А что же у нас России делают с такими подобранными на путях наушниками? Собирают в комплекты и продают на Авито? 🙂 Хорошо бы иметь в интернете виртуальное “бюро находок”, где по серийникам и чекам искать свои пропавшие вещи.

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