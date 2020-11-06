Panasonic выпустила специальный пылесос для спасения AirPods из-под поезда
В Японии происходит много всего интересного.
В поднебесной у работников местной железной дороги появилось новое хобби. Им приходится доставать упавшие на рельсы беспроводные наушники. В спасении AirPods решила помочь знаменитая Panasonic.
По статистике местных аналитиков ежемесячно на рельсы падает не менее 100 наушников. Конечно, на территории всей Японии, а не каждой станции.
Кстати: в летние месяцы это количество достигло 300.
Теперь доставать наушники вручную не нужно. Специальный вакуумный пылесос захватит их быстро и безопасно. На конце нового вакуумного помощника есть несколько трубочек. Силой всасывания они помогут удержать наушники. В диаметре трубочки совсем небольшие, так что Эйрподсы не пропадут внутри пылесоса.
Такая же проблема существует и в других странах. Особо популярна она в американском Нью-Йорке. А вот РЖД подобную статистику почему-то не ведёт.
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Вот проблемы то
А что же у нас России делают с такими подобранными на путях наушниками? Собирают в комплекты и продают на Авито? 🙂 Хорошо бы иметь в интернете виртуальное “бюро находок”, где по серийникам и чекам искать свои пропавшие вещи.