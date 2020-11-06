Panasonic выпустила специальный пылесос для спасения AirPods из-под поезда

В Японии происходит много всего интересного.

В поднебесной у работников местной железной дороги появилось новое хобби. Им приходится доставать упавшие на рельсы беспроводные наушники. В спасении AirPods решила помочь знаменитая Panasonic.

По статистике местных аналитиков ежемесячно на рельсы падает не менее 100 наушников. Конечно, на территории всей Японии, а не каждой станции.

Кстати: в летние месяцы это количество достигло 300.

Теперь доставать наушники вручную не нужно. Специальный вакуумный пылесос захватит их быстро и безопасно. На конце нового вакуумного помощника есть несколько трубочек. Силой всасывания они помогут удержать наушники. В диаметре трубочки совсем небольшие, так что Эйрподсы не пропадут внутри пылесоса.

Такая же проблема существует и в других странах. Особо популярна она в американском Нью-Йорке. А вот РЖД подобную статистику почему-то не ведёт.

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