Пандемия COVID-19 повысила спрос на Apple Watch и AirPods

Неожиданный эффект.

Китайское слово “кризис” состоит из 2 иероглифов. Один из них переводится как “возможность”. Так, во всяком случае, утверждают некоторые источники.

Сказанное верно для носимых устройств. Исследовательская компания Gartner опубликовала любопытный отчет. Если верить документу, гаджеты вроде Apple Watch и AirPods выиграли от пандемии COVID-19.

В 2020 году общие мировые расходы на носимую электронику составили 69 миллиардов долларов. Это на 49% больше, чем в 2019. Причем рост продолжится и в 2021 покорит планку в 81,5 миллиарда.

COVID-19 вызвал интерес пользователей к собственному здоровью. Фитнес-трекеры и умные часы помогают следить за самочувствием. Многие оборудованы датчиками уровня кислорода в крови и пульсометрами.

Аналогичная ситуация с беспроводными наушниками. AirPods и конкуренты немалого добились в 2020. Продажи гарнитур увеличились на 124% – до 32,7 миллиарда долларов. Люди подсели на видеосвязь и прочие способы онлайн-общения.

Источник: appleinsider.com

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