«Панель управления», ты куда? Windows 10 может лишиться сверхполезного меню

И это будет провал.

Компания Microsoft рассматривает возможность отказа от традиционной «Панели управления» в пользу приложения «Настройки». Как заметили бета-тестеры, в последней тестовой сборке Windows 10 Build 20161 стандартная «Панель управления» пропала. Ее полностью заменило приложение «Настройки», впервые добавленное в Windows 8.

Пользователи отметили, что при попытке входа в «Панель управления» на свежей бета-версии Windows 10 происходит перенаправление в приложение «Настройки». В нем доступен ряд функций, но по сравнению с обычной «Панелью управления» список возможностей уменьшен.

По словам пользователей, такое нововведение только ухудшит опыт использования компьютеров под управлением Windows 10. Кроме этого, часть функций пропадет, если Microsoft действительно решит полностью исключить «Панель управления» из операционной системы.

Отметим, что речь идет о бета-версии Windows 10. Не исключено, что компания тестирует менее значительные изменения, связанные с «Панелью управления» и приложением «Настройки».

Источник: WL.

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