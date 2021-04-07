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Парк Юрского периода в реальности — Илон Маск готов воскресить динозавров

7 Апр, 2021

Парк Юрского периода в реальности — Илон Маск готов воскресить динозавров

Мечты сбываются.

Макс Ходак, совладелец компании Neuralink, которую основал знаменитый Илон Маск, заявил, что создание полноценного Парка Юрского период является лишь вопросом времени. По его словам, уже через 10-15 лет биоинженеры и ученые смогут возродить динозавров.

Речь, конечно, идет не об оригинальных монстрах, населявших Землю в далеком прошлом. Но новые динозавры будут максимально похожи на старых, хоть и будут от них несколько отличаться биологически.

И парк с такими существами наверняка сможет приносить отличные деньги. Ну а фанаты гигантских ящеров однозначно будут благодарны господину Маску за воплощение мечты в реальность.

Главное, конечно, чтобы новые динозавры не были похожи на вот это:

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