Парк Юрского периода в реальности — Илон Маск готов воскресить динозавров

Мечты сбываются.

Макс Ходак, совладелец компании Neuralink, которую основал знаменитый Илон Маск, заявил, что создание полноценного Парка Юрского период является лишь вопросом времени. По его словам, уже через 10-15 лет биоинженеры и ученые смогут возродить динозавров.

Речь, конечно, идет не об оригинальных монстрах, населявших Землю в далеком прошлом. Но новые динозавры будут максимально похожи на старых, хоть и будут от них несколько отличаться биологически.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021