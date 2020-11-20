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Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro уродливым и устаревшим

20 Ноя, 2020

Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro уродливым и устаревшим

iPhone 5 переросток.

Павел Дуров, идейный вдохновитель соц. сети «ВКонтакте» и создатель популярного мессенджера Telegram, поделился своими впечатлениями от нового айфона. Айфон 12 Про ему вообще не понравился.

Он назвал смартфон уродливым и устаревшим. Дуров уверен, что в том случае, если купертиновцы продолжат в том же духе, уже через семь-десять лет доля Айфона на рынке станет минимальной.

В своем Telegram’е господин Дуров заявил, что iPhone 12 Pro напоминает ему эдакий iPhone 5-переросток, только с ужасным блоком камер, который выпирает из корпуса. Широкие рамки — еще один недостаток новинки, из-за него девайс выглядит устаревшим. А еще Дурову не нравится челка с Face ID.

Дуров считает, что Apple по-прежнему существует за счет технологий и репутации, которые заработал Стив Джобс (Steve Jobs), не создавая ничего нового. Мы с этим согласны лишь отчасти. Да, модельный ряд Айфон 12 и правда не особо впечатляет. О том, что нам не нравится в них, мы уже писали. Но тот же M1 для Mac’ов — это по-настоящему новаторский чипсет, аналогов которого у Intel и AMD нет.

Источник: Telegram

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3 комментария

  1. Александр:
    20.11.2020 в 18:51

    И правильно сказал. Согласен .

  2. iggik:
    20.11.2020 в 20:39

    Дуров так старается, так хейтит Эпл, а у них как назло дела всё лучше и лучше идут. Беда прям)

  3. DedIvan:
    20.11.2020 в 22:51

    Фигню пукнул. Никому его мнение не интересно. Эппл в первую очередь. Пытается напоминать о себе, ругая солидную компанию. Причём сам забывает что и когда ругал. Из-за этого переобувается на ходу.

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