Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro уродливым и устаревшим
iPhone 5 переросток.
Павел Дуров, идейный вдохновитель соц. сети «ВКонтакте» и создатель популярного мессенджера Telegram, поделился своими впечатлениями от нового айфона. Айфон 12 Про ему вообще не понравился.
Он назвал смартфон уродливым и устаревшим. Дуров уверен, что в том случае, если купертиновцы продолжат в том же духе, уже через семь-десять лет доля Айфона на рынке станет минимальной.
В своем Telegram’е господин Дуров заявил, что iPhone 12 Pro напоминает ему эдакий iPhone 5-переросток, только с ужасным блоком камер, который выпирает из корпуса. Широкие рамки — еще один недостаток новинки, из-за него девайс выглядит устаревшим. А еще Дурову не нравится челка с Face ID.
Дуров считает, что Apple по-прежнему существует за счет технологий и репутации, которые заработал Стив Джобс (Steve Jobs), не создавая ничего нового. Мы с этим согласны лишь отчасти. Да, модельный ряд Айфон 12 и правда не особо впечатляет. О том, что нам не нравится в них, мы уже писали. Но тот же M1 для Mac’ов — это по-настоящему новаторский чипсет, аналогов которого у Intel и AMD нет.
Источник: Telegram
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
И правильно сказал. Согласен .
Дуров так старается, так хейтит Эпл, а у них как назло дела всё лучше и лучше идут. Беда прям)
Фигню пукнул. Никому его мнение не интересно. Эппл в первую очередь. Пытается напоминать о себе, ругая солидную компанию. Причём сам забывает что и когда ругал. Из-за этого переобувается на ходу.