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Павел Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

20 Май, 2021

Павел Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

Он будто вернулся в Средние века.

Павел Дуров, идеолог Telegram и создатель социальной сети VK, заявил, что крайне недоволен iPhone и Apple. Использование гаджета он сравнил с возвращением в средневековье, а пользователей iOS назвал цифровыми рабами.

Почему так?

В своем Telegram-канале господин Дуров объяснил это так:

  • iOS не позволяет ставить сторонние приложения. Единственная возможность поставить ПО — зайти в App Store и скачать только то, что отобрали для них купертиновцы. Это и есть рабство, так как нет выбора.
  • Android куда круче (опять же, по мнению Дурова). Там больше свободы.

А что со Средними веками:

  • iPhone, даже самые новые, считает основатель Telegram, технически отсталые. У них даже нет 120-герцовых дисплеев. На Android-смартфонах они давно используются. Также упомянуты дактилоскопические датчики, встроенные в дисплеи. Этого у айфонов также нет.
  • Дурову не нравится пользоваться iPhone. Но приходится для тестирования приложения для iOS.

Наконец, он заявил, что Apple крайне эффективно использует бизнес-модель, продавая за огромные деньги девайсы с устаревшим железом. Согласны?

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1 Комментарий

  1. Alexmax:
    20.05.2021 в 12:00

    Да конечно, Андроид «круче»! 😂
    И поддержкой обновления прошивками, и количеством вирусов, и «стабильностью» работы.
    Мой друг при мне полчаса пытался разблокировать свой новый Самсунг через дактило датчик в экране, но увы…
    Вообще бредовые высказывания, ничем не подтверждённые.

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