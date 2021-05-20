Павел Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами
Он будто вернулся в Средние века.
Павел Дуров, идеолог Telegram и создатель социальной сети VK, заявил, что крайне недоволен iPhone и Apple. Использование гаджета он сравнил с возвращением в средневековье, а пользователей iOS назвал цифровыми рабами.
Почему так?
В своем Telegram-канале господин Дуров объяснил это так:
- iOS не позволяет ставить сторонние приложения. Единственная возможность поставить ПО — зайти в App Store и скачать только то, что отобрали для них купертиновцы. Это и есть рабство, так как нет выбора.
- Android куда круче (опять же, по мнению Дурова). Там больше свободы.
А что со Средними веками:
- iPhone, даже самые новые, считает основатель Telegram, технически отсталые. У них даже нет 120-герцовых дисплеев. На Android-смартфонах они давно используются. Также упомянуты дактилоскопические датчики, встроенные в дисплеи. Этого у айфонов также нет.
- Дурову не нравится пользоваться iPhone. Но приходится для тестирования приложения для iOS.
Наконец, он заявил, что Apple крайне эффективно использует бизнес-модель, продавая за огромные деньги девайсы с устаревшим железом. Согласны?
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Да конечно, Андроид «круче»! 😂
И поддержкой обновления прошивками, и количеством вирусов, и «стабильностью» работы.
Мой друг при мне полчаса пытался разблокировать свой новый Самсунг через дактило датчик в экране, но увы…
Вообще бредовые высказывания, ничем не подтверждённые.