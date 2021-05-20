Павел Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

Он будто вернулся в Средние века.

Павел Дуров, идеолог Telegram и создатель социальной сети VK, заявил, что крайне недоволен iPhone и Apple. Использование гаджета он сравнил с возвращением в средневековье, а пользователей iOS назвал цифровыми рабами.

Почему так?

В своем Telegram-канале господин Дуров объяснил это так:

iOS не позволяет ставить сторонние приложения . Единственная возможность поставить ПО — зайти в App Store и скачать только то, что отобрали для них купертиновцы. Это и есть рабство, так как нет выбора.

. Единственная возможность поставить ПО — зайти в App Store и скачать только то, что отобрали для них купертиновцы. Это и есть рабство, так как нет выбора. Android куда круче (опять же, по мнению Дурова). Там больше свободы.

А что со Средними веками:

iPhone, даже самые новые, считает основатель Telegram, технически отсталые. У них даже нет 120-герцовых дисплеев . На Android-смартфонах они давно используются. Также упомянуты дактилоскопические датчики, встроенные в дисплеи . Этого у айфонов также нет.

. На Android-смартфонах они давно используются. Также упомянуты . Этого у айфонов также нет. Дурову не нравится пользоваться iPhone. Но приходится для тестирования приложения для iOS.

Наконец, он заявил, что Apple крайне эффективно использует бизнес-модель, продавая за огромные деньги девайсы с устаревшим железом. Согласны?

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(2,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: