Павел Дуров поддержал Epic Games в борьбе с Apple

И назвал себя фанатом Fortnite (и свободы).

Создатель Telegram Павел Дуров открыто высказался в поддержку Epic Games после подачи компанией в суд на Apple за монополизм. Дуров заявил, что Apple держит пользователей и разработчиков «в цифровом рабстве более 12 лет, что является оскорблением для человечества».

В своем блоге в Twitter Дуров написал:

«Как фанат Fortnite (и свободы), я полностью поддерживаю Epic Games в их противостоянии против Apple. Факт того, что пользователи и разработчики позволяли Apple держать себя в цифровом рабстве более 12 лет является оскорблением для человечества».

Компания Epic Games подала в суд на Apple после удаления игры Fortnite из App Store. Apple сделала это после того, как Epic Games ввела в Fortnite возможность выполнения покупок напрямую без оплаты комиссии в размере 30%, что нарушает правила App Store.

Компания Google аналогичным образом удалила Fortnite из Google Play за это же нарушение. В ответ Epic Games подала в суд на Google.

Ранее Павел Дуров открыто раскритиковал Apple за монополизм и подал жалобу на App Store в Евросоюзе.

Источник: Twitter.

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