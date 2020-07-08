Печальный тренд. Samsung перестанет комплектовать смартфоны зарядками вслед за Apple

Новая реальность.

Samsung намерена перестать комплектовать смартфоны зарядными адаптерами. Как сообщили источники корейского издания ETNews, компания выпустит первые смартфоны без комплектного зарядного устройства в следующем году.

Руководители Samsung считают, что необходимость комплектовать каждый новый смартфон зарядным адаптером пропала. У среднестатистического пользователя есть по меньшей мере одно зарядное устройство, которое осталось от купленных ранее смартфонов.

В каких именно смартфонах Samsung впервые исчезнет зарядный адаптер неизвестно. Согласно прогнозам инсайдеров, вероятнее всего, Samsung начнет исключать зарядное устройство из более бюджетных смартфонов. Это позволит снизить себестоимость гаджетов.

Информация о планах Samsung поступила на фоне многочисленных утечек о том, что Apple перестанет комплектовать новые модели iPhone зарядным устройством. Новые смартфоны из линейки iPhone 12 выйдут уже без адаптера для зарядки. Более того, по последней информации, из комплекта новых iPhone пропадут и проводные наушники EarPods.

Источник: ETNews.

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