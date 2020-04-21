Перебор? Samsung создает камеру для смартфона на 600 Мп

Шестьсот!

Samsung разрабатывает мобильную камеру с разрешением 600 Мп. По словам известного инсайдера @UniverseIce, который специализируется на утечках о новых устройствах Samsung, компания создает камеру, качество съемки которой «выйдет за пределы человеческого глаза».

Инсайдер не уточнил, когда Samsung намерена выпустить первый смартфон с 600-мегапиксельной камерой. Он отметил, что разработка сенсора с ультравысоким разрешением ведется — Samsung делает на него ставку.

Samsung в разы увеличила разрешение основных камер в своих смартфонах в 2020 году. Актуальный флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оснащен основной камерой с разрешением 108 Мп. Его «упрощенные» версии, Galaxy S20 и S20+, располагают камерами с разрешением 64 Мп. Для сравнения, флагманы Samsung образца 2019 года, Galaxy S10 и S10+, оснащены 16-мегапиксельными основными камерами.

Источник: Twitter.

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