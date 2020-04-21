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Перебор? Samsung создает камеру для смартфона на 600 Мп

21 Апр, 2020

Перебор? Samsung создает камеру для смартфона на 600 Мп

Шестьсот!

Samsung разрабатывает мобильную камеру с разрешением 600 Мп. По словам известного инсайдера @UniverseIce, который специализируется на утечках о новых устройствах Samsung, компания создает камеру, качество съемки которой «выйдет за пределы человеческого глаза».

Перебор? Samsung создает камеру для смартфона на 600 Мп

Инсайдер не уточнил, когда Samsung намерена выпустить первый смартфон с 600-мегапиксельной камерой. Он отметил, что разработка сенсора с ультравысоким разрешением ведется — Samsung делает на него ставку.

Samsung в разы увеличила разрешение основных камер в своих смартфонах в 2020 году. Актуальный флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G оснащен основной камерой с разрешением 108 Мп. Его «упрощенные» версии, Galaxy S20 и S20+, располагают камерами с разрешением 64 Мп. Для сравнения, флагманы Samsung образца 2019 года, Galaxy S10 и S10+, оснащены 16-мегапиксельными основными камерами.

Источник: Twitter.

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