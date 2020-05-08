«Переосмысленный» iPhone 12 с тройной камерой показали на рендерах

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Согласно свежей информации от инсайдера @xleaks7, Apple оснастит менее дорогую 6,1-дюймовую модель iPhone 12 системой из трех камер. На утечку обратили внимание дизайнеры издания Pigtou, которые создали реалистичные рендеры «iPhone 12 Plus» с обновленным дизайном и тройной камерой.

Ранее сообщалось, что тройные камеры получат только наиболее дорогие смартфоны из линейки iPhone 12. Речь идет о 6,1-дюймовом iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max, которым помимо трех основных камер приписывают 3D-датчик LiDAR по аналогии с iPad Pro 2020.

Новым более доступным 5,4-дюймовому iPhone 12 и 6,1-дюймовому iPhone 12 Plus прогнозировали двойные камеры. Однако как выяснилось на этой неделе, Apple намерена оснастить 6,1-дюймовую модель тройной камерой без поддержки 3D-сканера LiDAR.

Свежие рендеры показывают, как может выглядеть 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus с обновленным дизайном и системой из трех камер. Ожидается, что эта модель будет продаваться по цене от $749, тогда как за 5,4-дюймовый iPhone 12 придется отдать $649.

Источник: Pigtou.

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