Переработанный «Пуск» для Windows 10 показали

Эффектно!

Компания Microsoft показала обновленное меню «Пуск» для операционной системы Windows 10, которое появится в одном из следующих крупных обновлений. Новое меню «Пуск» выполнено в стиле Fluent Design и не содержит «живых» плиток.

В переработанном меню «Пуск» Windows 10 были сохранены плитки, у которых пропала анимация. Все плитки были приведены в единый стиль, изменяющийся в зависимости от того, какая тема интерфейса включена в настройках.

В Microsoft подчеркнули, что у пользователей будет возможность сделать новое меню «Пуск» более ярким. Для тех, кому не придется по душе минималистичность «Пуска», в параметрах будут доступны опции по персонализации, в том числе с использованием ярких разделителей.

Обновленное меню «Пуск» уже доступно для пользователей инсайдерской сборки Windows 10. Нововведение выйдет для всех пользователей после окончания тестирования. Ожидается, что это произойдет в одном из следующих крупных обновлений Windows 10 во второй половине 2020 года.

Источник: Microsoft.

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