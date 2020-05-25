Переставшие запускаться приложения на iPhone исправили

Довольно оперативно.

Apple исправила проблему, которая могла приводить к тому, что некоторые приложения переставали запускаться на iPhone. Компания перевыпустила последние обновления для приложений, затронутых проблемой, массово проявившейся после выхода iOS 13.5 и iOS 12.4.7.

В конце прошлой недели пользователи iPhone сообщили о том, что некоторые приложения перестали запускаться. При попытке открытия затронутых проблемой приложений появлялось сообщение о том, что приложение больше не предоставляется пользователю и его необходимо купить или загрузить повторно.

Apple не объяснила, из-за чего возникла проблема, но, по всей видимости, устранила ее. Компания перевыпустила обновления для многих приложений, которые могли перестать запускаться. Пользователям необходимо установить последние обновления в App Store для устранения проблем с запуском приложений.

Пользователи отметили, что в отдельных случаях обновлению подлежит до 30 приложений. Все зависит от того, сколько забагованных приложений установлено на iPhone.

Источник: MR.

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