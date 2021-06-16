Перевязанная Москва во время собянинских выходных

Все парки Москвы в красно-белых ограничительных лентах.

В связи с резким ростом заболевших ковидом в Москве главный со столице Собянин продлил своим указом праздничные дни, объявив выходные с 15 по 20 июня. При этом во всех парках Москвы ввели ограничения, запретив пользоваться детскими и спортивными площадками и даже сидеть на скамейках. Это не мешает некоторым перелезать через ленты на спортплощадки и в детские зоны, но большинство посетителей парков за красно-белые ленты не заходят.

К счастью, ограничение сидеть на скамейках уже 16 июня убрали. Сами посудите – вышла погулять на свежий воздух в парк бабушка, а погода в Москве установилась теплая и с каждым днем все жарче и жарче. Дело даже не в жаре. Легко ли бабушке совершить прогулку не присев нигде на скамейку? Сами все понимаете. Тем более, что в основной своей массе люди на скамейке сидят на безопасном друг от друга расстоянии (смотрите фото ниже, сделано 16 июня в московском парке “Дубки”).

Был свидетелем того, как проходящие с родителями дети выпрашивали разрешение пойти поиграть на детской площадке, но все родители как один объясняли своим чадам, что сейчас этого делать нельзя. Но были и такие взрослые, которые вместе с детьми перелезли через ограничительные ленты. Правда, таких видел немного.

На спортплощадках тоже то там то здесь можно было увидеть несколько занимающихся. Довольных тем, что им одним достается все пространство.

В парках по прежнему продолжают работать точки продажи мороженого, хот-догов и прочего. При этом и продавцы и покупатели почти все в масках.

Проходя мимо скамеек с активно беседующими дедушками и бабушками невольно услышал их громкий разговор. Они наперебой обсуждали как у кого прошла вакцинация. Кто себя как чувствовал после первого укола вакцины и кто как после второго. Отличная компашка, подумалось мне! Только большинство пенсионеров в Москве еще так и не привилось.

Поможет ли закрытие парков остановить распространение Ковида в Москве? Сильно сомневаюсь. Своими глазами вижу, что подавляющее большинство посетителей и без указки свыше соблюдают разумную дистанцию и при прогулке и сидя на скамейках и на спортивных площадках. Детей, конечно, на детских площадках дистанцию соблюдать никак не заставишь. Но они и не входят в группу риска. По-моему закрытие инфраструктуры парков – дело бесполезное и я бы назвал это стрельбой по воробьям из пушки. Что же поможет остановить вновь растущий ковид? Как по мне, только вакцинация.

А что вас останавливает от вакцинации? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Только по делу, обоснованно и без лишних грубостей и эмоций.

Еще рекомендую посмотреть видеоинтервью Дениса Проценко (главврач больницы № 40 в Коммунарке) о третьей волне эпидемии ковида.

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