Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать

Загадочная штука.

Ровер Perseverance продолжает исследовать Красную планету. Сейчас марсоход готовится к первому запуску дрона Ingenuity. А параллельно – изучает ближайшие камни.

Один из них привлек внимание ученых. Они даже обстреляли его лазером, чтобы определить состав находки.

Взгляните на фото, присланное с Марса. Объект имеет длину 15 сантиметров. У камня необычный цвет, он весь покрыт выбоинами.

Специалисты НАСА затрудняются сказать, откуда он взялся. Теорий много. Например – предполагается, что Perseverance обнаружил метеорит.

Либо это кусок местной породы. Эксперты пока не знают. Может быть – некий третий вариант.

Кстати, оцените следы от лазера – ряд точек, выстроенных в линию. Парни, управляющие Perseverance, не скучают.

Источник: bgr.com

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