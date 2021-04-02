Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать
Загадочная штука.
Ровер Perseverance продолжает исследовать Красную планету. Сейчас марсоход готовится к первому запуску дрона Ingenuity. А параллельно – изучает ближайшие камни.
Один из них привлек внимание ученых. Они даже обстреляли его лазером, чтобы определить состав находки.
Взгляните на фото, присланное с Марса. Объект имеет длину 15 сантиметров. У камня необычный цвет, он весь покрыт выбоинами.
Специалисты НАСА затрудняются сказать, откуда он взялся. Теорий много. Например – предполагается, что Perseverance обнаружил метеорит.
Либо это кусок местной породы. Эксперты пока не знают. Может быть – некий третий вариант.
Кстати, оцените следы от лазера – ряд точек, выстроенных в линию. Парни, управляющие Perseverance, не скучают.
Источник: bgr.com
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