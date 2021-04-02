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Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать

2 Апр, 2021

Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать

Загадочная штука.

Ровер Perseverance продолжает исследовать Красную планету. Сейчас марсоход готовится к первому запуску дрона Ingenuity. А параллельно – изучает ближайшие камни.

Один из них привлек внимание ученых. Они даже обстреляли его лазером, чтобы определить состав находки.

Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать

Взгляните на фото, присланное с Марса. Объект имеет длину 15 сантиметров. У камня необычный цвет, он весь покрыт выбоинами.

Специалисты НАСА затрудняются сказать, откуда он взялся. Теорий много. Например – предполагается, что Perseverance обнаружил метеорит.

Perseverance нашел на Марсе странный камень, ученые не могут его идентифицировать

Либо это кусок местной породы. Эксперты пока не знают. Может быть – некий третий вариант.

Кстати, оцените следы от лазера – ряд точек, выстроенных в линию. Парни, управляющие Perseverance, не скучают.

Источник: bgr.com

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