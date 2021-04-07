Perseverance снял марсианскую радугу, сделал селфи и прислал первое фото с вертолета
Хорошие новости с Марса.
Ровер Perseverance продолжает кататься по Красной планете. Похоже, что скучать ему не приходится.
Стало известно, что он сфотографировал радугу. Марсианскую. Во всяком случае – так подумали люди, глядя на новые фото.
Действительно, в небе заметно что-то такое.
Увы, наука – штука суровая. Увидев, что пишут в сети – НАСА выпустила опровержение. “Радугой” оказались блики линз камеры Perseverance.
Чем еще удивил марсоход? Он сделал селфи. Снял свое “лицо” – голову машины.
Кадр удался благодаря роботизированной руке. В нее встроен объектив.
Также взгляните на первое изображение с вертолета Ingenuity. Дрон уже отделился от ровера и готовится к взлету. Покорять местную атмосферу беспилотник отправится 11 апреля.
Фото низкого качества. Зато оно историческое.
Источники: cnet.com, space.com, cnet.com
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