Perseverance снял марсианскую радугу, сделал селфи и прислал первое фото с вертолета

Хорошие новости с Марса.

Ровер Perseverance продолжает кататься по Красной планете. Похоже, что скучать ему не приходится.

Стало известно, что он сфотографировал радугу. Марсианскую. Во всяком случае – так подумали люди, глядя на новые фото.

Действительно, в небе заметно что-то такое.

Увы, наука – штука суровая. Увидев, что пишут в сети – НАСА выпустила опровержение. “Радугой” оказались блики линз камеры Perseverance.

Чем еще удивил марсоход? Он сделал селфи. Снял свое “лицо” – голову машины.

Кадр удался благодаря роботизированной руке. В нее встроен объектив.

Также взгляните на первое изображение с вертолета Ingenuity. Дрон уже отделился от ровера и готовится к взлету. Покорять местную атмосферу беспилотник отправится 11 апреля.

Фото низкого качества. Зато оно историческое.

Источники: cnet.com, space.com, cnet.com

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