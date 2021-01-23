Первая реклама iPhone в 2007 году — невероятно!

Творческий подход.

За четыре месяца до выхода первого Айфона компания Apple выпустила весьма необычный рекламный ролик, созданный на основе отрывков из известных хороших фильмов, главные герои которых отвечают на звонки словом Hello.

Hello, как известно, это первое, что видим мы, когда включаем новенький Айфон.

Сам ролик ниже:



Интересно, да? Тогда в 2007 году началась новая эпоха, эпоха Айфонов и сенсорных смартфонов. Собственно благодаря Айфону вы и читаете эти строки на нашем сайте.

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