Первая утечка про iPhone SE Plus

Смартфон в разработке.

Находящийся в разработке смартфон iPhone SE Plus, запланированный к запуску в начале следующего года, будет минимально отличаться по производительности от iPhone SE 2-го поколения. Как сообщил инсайдер под ником @MauriQHD, новый смартфон Apple получит процессор A13 Bionic, такой же, как у iPhone SE (2020).

Инсайдер подтвердил, что iPhone SE Plus будет выпущен в 2021 году. Первым об этом заявил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо. По словам последнего, новый iPhone SE Plus будет оснащен 5,5- или 6,1-дюймовым экраном с узкими рамками. У смартфона не будет кнопки «Домой», при этом поддержки сканера лица Face ID в смартфоне тоже не окажется.

Apple оснастит iPhone SE Plus сканером отпечатков пальцев Touch ID, который будет встроен в кнопку включения на боковой грани. Apple применит такое решение впервые в своих мобильных устройствах.

Как ранее отметил Куо, iPhone SE Plus должен будет выйти в первой половине 2021 года. Согласно сегодняшнему докладу инсайдера @MauriQHD, Apple на текущий момент не определила точный период запуска устройства, но рассчитывает запустить новинку в следующем году.

Источник: ITHome.

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