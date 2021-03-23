Первое фото вертолета NASA на Марсе
Скоро полетит.
Про марсоход Perseverance многие слышали. Он успешно добрался до Красной планеты и начал ее исследовать.
Однако Perseverance – не самая интересная штука. Роверы на Марсе были до него. Куда круче, что в нем скрыт вертолет.
Геликоптер находится в корпусе и называется Ingenuity. Его главная цель – проверить, можно ли летать на Марсе. Дрон запустят в атмосферу в скором времени.
Если все пройдет удачно, изучать Марс станет легче. В будущем NASA пришлет другие беспилотники – с научным оборудованием. На Ingenuity нет таких датчиков.
Perseverance прислал любопытное фото Ingenuity. Взгляните! Перед вами – первый снимок вертолета на Марсе. Можно сказать – исторический кадр.
Perseverance скинул кожух, защищавший Ingenuity при транспортировке. Увы, пока БПЛА еще в сложенном виде. Рассмотреть его во всей красе трудно.
Сообщается, что в ближайшие дни Perseverance отправится к “вертолетной площадке”. Откуда произведет запуск Ingenuity.
Источник: bgr.com
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