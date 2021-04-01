Первое изображение Samsung Galaxy A82 – старшего брата A52 и A72

Флагман серии Galaxy A.

Семейство смартфонов Galaxy A очень популярно. Модели A32, A52 и A72 стали настоящими бестселлерами. Samsung удалось создать устройства с отличным соотношением цены и качества.

У каждой линейки должен быть флагман. Увы, Galaxy A72 на эту роль не годится. Хотя бы потому, что на подходе Galaxy A82.

Samsung уже работает над гаджетом. На сказанное намекают утечки из Geekbench и консоли Google Play. В последней, к слову, найден рендер новинки.

Трудно понять, насколько изображение достоверное. Не исключено, что мы имеем дело с заглушкой.

Galaxy A82 приписывают процессор Snapdragon 855+. Также упоминается от 4 до 6 ГБ оперативной памяти (в зависимости от комплектации).

Дисплей будет с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Кроме того, сообщается о Bluetooth 5.0 и Android 11.

Вероятно, Galaxy A82 получит вращающуюся камеру, но не факт. Анонс телефона ожидается в середине 2021 года.

Источник: gizmochina.com

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