Первые обзоры iPad Air 4 — изумительный планшет

Лучший из лучших.

В сети начали появляться первые обзоры на iPad Air четвертого поколения. Большинство экспертов пришли к выводу, что это один из лучших (если не лучший) планшетов на рынке.

Более того — по словам журналистов, на данный момент он является самым крутым планшетом Apple, в некоторых аспектах он превосходит даже iPad Pro.

Напомним, что на территории РФ купить iPad Air 4 можно будет с 23 октября, то есть, уже с завтрашнего дня.

Что же пишут авторы обзоров?

The Verge : «Это тот iPad, который вам нужен. Это полностью новое устройство с обновленным дизайном и топовой начинкой. Он похож на iPad Pro, но оснащен дактилоскопическим датчиком в кнопке питания вместо системы Face ID».

: «Это тот iPad, который вам нужен. Это полностью новое устройство с обновленным дизайном и топовой начинкой. Он похож на iPad Pro, но оснащен дактилоскопическим датчиком в кнопке питания вместо системы Face ID». Engadget : «На данный момент это действительно лучший планшет Apple — разумнее взять его, чем дорогущий iPad Pro. Тут классный экран с разрешением 2360 на 1460 пикселей и мощная начинка. Внутри iPad Air 4 находится топовый 5-нм чипсет A14 Bionic».

: «На данный момент это действительно лучший планшет Apple — разумнее взять его, чем дорогущий iPad Pro. Тут классный экран с разрешением 2360 на 1460 пикселей и мощная начинка. Внутри iPad Air 4 находится топовый 5-нм чипсет A14 Bionic». TechCrunch : «iPad Air 4 взял все самое лучшее от iPad Pro. Почти. Внутри находится могучий A14 Bionic, а не A12Z. Который, впрочем, в многоядерных задачах также хорош, как и A14. Но у iPad Pro может быть до 1 ТБ флэш-памяти, а у iPad Air 4 — лишь 256 ГБ. В сочетании с клавиатурой Magic Keyboard новый iPad Air вполне может заменить ноутбук».

: «iPad Air 4 взял все самое лучшее от iPad Pro. Почти. Внутри находится могучий A14 Bionic, а не A12Z. Который, впрочем, в многоядерных задачах также хорош, как и A14. Но у iPad Pro может быть до 1 ТБ флэш-памяти, а у iPad Air 4 — лишь 256 ГБ. В сочетании с клавиатурой Magic Keyboard новый iPad Air вполне может заменить ноутбук». CNET: «Теперь это мой любимый iPad вообще. Он почти столь же хорош, как и iPad Pro, только сильно дешевле».

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