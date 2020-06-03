Первые пошли. MIUI 12 beta вышла для ряда смартфонов Xiaomi и Redmi

Можно качать (но осторожно).

Компания Xiaomi запустила глобальную бета-версию программной оболочки MIUI 12 для некоторых смартфонов Xiaomi и Redmi в рамках программы Mi Pilot. Это первая международная тестируемая сборка MIUI 12, вышедшая спустя более месяца после запуска бета-версии оболочки для китайских пользователей.

Международная бета-версия MIUI 12 стала доступна для пользователей смартфонов Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. О первоначальном выходе бета-версии MIUI 12 именно для этих моделей в Xiaomi официально заявили в мае. Тогда же компания уточнила, что и финальная версия MIUI 12 сперва станет доступна для этих моделей. Список смартфонов из «второй волны», которые получат MIUI 12 в июле, опубликован здесь.

Новая бета-версия MIUI 12 вышла для пользователей в рамках программы тестирования Mi Pilot. Сама Xiaomi не рекомендует устанавливать эту бета-версию на ежедневно используемые смартфоны, так как в работе оболочки могут возникать проблемы.

Тем не менее, желающих установить бета-версию MIUI 12 нашлось много. На форуме Xiaomi опубликованы прямые ссылки на файлы прошивки для всех поддерживаемых смартфонов. Обновление необходимо устанавливать путем перепрошивки через TWRP.

Источник: XDA.

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