Первые радостные отзывы об AirPods Max – пользователи довольны
Хорошо, но дорого.
Первые клиенты уже получают свои заказанные AirPods Max. Об этом решили поделиться сразу несколько человек на своем Twitter-канале. И как это было в случае с PS5 и новыми видеокартами серии GeForce RTX 3000, получить новинку в день премьеры удалось не всем. Перекупщики постарались и здесь.
Первыми покупателями новых накладных наушников от Apple вновь стали Австралия и Новая Зеландия, но своей радостью также решили поделиться покупатели из Китая и Европы.
New toy just delivered 😍#AirPodsMax pic.twitter.com/ouk0h2sDfM
— Steven (@_stiggy) December 15, 2020
AirPods Max стали доступны для предварительного заказа 8 декабря. Конечно же, история, которая началась с iPhone 12, повторилась и здесь. В премиальные наушники за 62 999 рублей не положили зарядное устройство и аудиокабель.
各方面都挺好的，但就是沒能讓人感覺到好到價值 ¥4399 的地步。
另外，頭大+戴眼鏡，不夾頭，還算舒適。#AirPodsMax pic.twitter.com/jdM9RfaXpC
— Adam Wang (@adamwjf) December 15, 2020
Один из пользователей Адам Ван уже оценил AirPods Max и заявил, что наушники достаточно хороши, но ожидать от них какого-то вау-эффекта не стоит совсем, особенно, учитывая их цену, за которую действительно ожидаешь чего-то нового. Увы, но нет.
#AirPodsMax ARRIVED!!! New video shortly! pic.twitter.com/6D1BE5gE7w
— King Technology (@kingtechnology7) December 15, 2020
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