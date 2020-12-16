Первые радостные отзывы об AirPods Max – пользователи довольны

Хорошо, но дорого.

Первые клиенты уже получают свои заказанные AirPods Max. Об этом решили поделиться сразу несколько человек на своем Twitter-канале. И как это было в случае с PS5 и новыми видеокартами серии GeForce RTX 3000, получить новинку в день премьеры удалось не всем. Перекупщики постарались и здесь.

Первыми покупателями новых накладных наушников от Apple вновь стали Австралия и Новая Зеландия, но своей радостью также решили поделиться покупатели из Китая и Европы.

AirPods Max стали доступны для предварительного заказа 8 декабря. Конечно же, история, которая началась с iPhone 12, повторилась и здесь. В премиальные наушники за 62 999 рублей не положили зарядное устройство и аудиокабель.



Один из пользователей Адам Ван уже оценил AirPods Max и заявил, что наушники достаточно хороши, но ожидать от них какого-то вау-эффекта не стоит совсем, особенно, учитывая их цену, за которую действительно ожидаешь чего-то нового. Увы, но нет.

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