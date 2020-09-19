Первые умные часы от Vivo с определением уровня кислорода в крови

Заботьтесь о своем здоровье в любое время и в любом месте.

16 сентября компания Vivo объявила о презентации новых часов в своем аккаунте Weibo.

Несколько позже компания опубликовала промо-ролик, в котором обнародовала дизайн смарт-часов: 4 цветовые вариации, 2 варианта корпуса.

Как уже известно, Vivo watch работают до 18 дней от одного полного заряда, поддерживают NFC, имеют модуль Bluetooth 5.1, пульсометр и датчик определения уровня кислорода в крови.

Хотя официальная цена еще не объявлена, эксперты прогнозируют, что стоить часы будут около $150.

“Заботьтесь о своем здоровье в любое время и в любом месте. Vivo watch поддерживает непрерывный мониторинг кислорода в крови. Увидимся 22 сентября в 19:30. Vivo. ” – опубликовали сообщение представители компании.

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