Первым смартфоном с камерой на 200 МП станет ZTE Axon 30 Pro

Так говорят инсайдеры.

Китайская компания ZTE скоро может круто удивить. Сейчас она готовится к выпуску флагмана Axon 30 Pro. Телефон будет уникальным.

Ранее Ни Фей, глава ZTE, намекнул, что Axon 30 Pro получит лучшую камеру на рынке. Информаторам удалось узнать подробности.

Если верить утечке в соцсети Weibo, гаджет оснастят впечатляющим датчиком изображений. Речь о еще не анонсированном 200-мегапиксельном сенсоре Samsung.

Названия у решения нет – только код S5KGND. Из интересного – новинка имеет формат 1/1,37 дюйма и поддерживает видео 16K.

Samsung, вероятно, представит датчик незадолго до выхода Axon 30 Pro. Либо это случится в день его дебюта. ZTE покажет флагман сразу после Китайского Нового года (через несколько недель).

Источник: gizmochina.com

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