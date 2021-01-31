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Первым смартфоном с камерой на 200 МП станет ZTE Axon 30 Pro

31 Янв, 2021

Первым смартфоном с камерой на 200 МП станет ZTE Axon 30 Pro

Так говорят инсайдеры.

Китайская компания ZTE скоро может круто удивить. Сейчас она готовится к выпуску флагмана Axon 30 Pro. Телефон будет уникальным.

Ранее Ни Фей, глава ZTE, намекнул, что Axon 30 Pro получит лучшую камеру на рынке. Информаторам удалось узнать подробности.

ZTE Axon 20 5G Extreme Edition

Если верить утечке в соцсети Weibo, гаджет оснастят впечатляющим датчиком изображений. Речь о еще не анонсированном 200-мегапиксельном сенсоре Samsung.

Названия у решения нет – только код S5KGND. Из интересного – новинка имеет формат 1/1,37 дюйма и поддерживает видео 16K.

Samsung, вероятно, представит датчик незадолго до выхода Axon 30 Pro. Либо это случится в день его дебюта. ZTE покажет флагман сразу после Китайского Нового года (через несколько недель).

Источник: gizmochina.com

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