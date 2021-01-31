Первым смартфоном с камерой на 200 МП станет ZTE Axon 30 Pro
Так говорят инсайдеры.
Китайская компания ZTE скоро может круто удивить. Сейчас она готовится к выпуску флагмана Axon 30 Pro. Телефон будет уникальным.
Ранее Ни Фей, глава ZTE, намекнул, что Axon 30 Pro получит лучшую камеру на рынке. Информаторам удалось узнать подробности.
Если верить утечке в соцсети Weibo, гаджет оснастят впечатляющим датчиком изображений. Речь о еще не анонсированном 200-мегапиксельном сенсоре Samsung.
Названия у решения нет – только код S5KGND. Из интересного – новинка имеет формат 1/1,37 дюйма и поддерживает видео 16K.
Samsung, вероятно, представит датчик незадолго до выхода Axon 30 Pro. Либо это случится в день его дебюта. ZTE покажет флагман сразу после Китайского Нового года (через несколько недель).
Источник: gizmochina.com
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