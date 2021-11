Первым в мире смартфоном с датчиком на 200 Мп станет Motorola

Новое поколение мобильных камер.

108-мегапиксельная камера дебютировала в Xiaomi Mi CC9 Pro, представленном несколько лет назад. После этого датчики на 108 Мп стали весьма распространенными. Их использовали многие производители. В скором времени будет выпущен первый девайс с 200-мегапиксельным сенсором. Хорошо известный сетевой аналитик Ice Universe утверждает, что таковым станет флагман Motorola. Вероятно, что это Moto Edge X.

Затем такой датчик получат устройства Сяоми и Самсунг.

200MP camera will be adopted by Moto first, then by Xiaomi in the second half of next year, and by 2023, Samsung will adopt 200MP.

— Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021