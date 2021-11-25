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Первым в мире смартфоном с датчиком на 200 Мп станет Motorola

25 Ноя, 2021

Первым в мире смартфоном с датчиком на 200 Мп станет Motorola

Новое поколение мобильных камер.

108-мегапиксельная камера дебютировала в Xiaomi Mi CC9 Pro, представленном несколько лет назад. После этого датчики на 108 Мп стали весьма распространенными. Их использовали многие производители. В скором времени будет выпущен первый девайс с 200-мегапиксельным сенсором. Хорошо известный сетевой аналитик Ice Universe утверждает, что таковым станет флагман Motorola. Вероятно, что это Moto Edge X.

FILE PHOTO: A smartphone with the Electronic Arts logo is seen in front of a displayed stock graph in this illustration taken September 16, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Затем такой датчик получат устройства Сяоми и Самсунг.

Речь идет о сенсоре Samsung ISOCELL HP1 с размером пикселя 0,64 мкм. Сенсор умеет снимать в разрешении 50 Мп с пикселями 1,28 мкм. Также есть режим 12-мегапиксельной съемки (2,56 мкм). Поддерживается запись видео в 8K при 30 FPS и 4K — при 120 FPS.

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