Первым в мире смартфоном с датчиком на 200 Мп станет Motorola

Новое поколение мобильных камер.

108-мегапиксельная камера дебютировала в Xiaomi Mi CC9 Pro, представленном несколько лет назад. После этого датчики на 108 Мп стали весьма распространенными. Их использовали многие производители. В скором времени будет выпущен первый девайс с 200-мегапиксельным сенсором. Хорошо известный сетевой аналитик Ice Universe утверждает, что таковым станет флагман Motorola. Вероятно, что это Moto Edge X.

Затем такой датчик получат устройства Сяоми и Самсунг.

200MP camera will be adopted by Moto first, then by Xiaomi in the second half of next year, and by 2023, Samsung will adopt 200MP. — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Речь идет о сенсоре Samsung ISOCELL HP1 с размером пикселя 0,64 мкм. Сенсор умеет снимать в разрешении 50 Мп с пикселями 1,28 мкм. Также есть режим 12-мегапиксельной съемки (2,56 мкм). Поддерживается запись видео в 8K при 30 FPS и 4K — при 120 FPS.

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