Первый человек с 300 млн подписчиков в Instagram — кто он

Не поверите.

В Instagram появился первый человек, у которого 300 000 000 фолловеров. Это Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), знаменитый футболист из Португалии. Именно он является самым популярным человеком в этой социальной сети.

Еще в начале 2021 года у спортсмена было всего около 250 000 000 фолловеров.

Растет число подписчиков очень быстро. На текущий момент их уже более 301 000 000.

А кто серебряный призер? Бывший рестлер и нынешний актер Двэйн Джонсон (Dwayne Johnson), у него порядка 250 000 000 подписчиков. На третьем знаменитая певица Ариана Гранде (Ariana Grande) — почти 245 000 000). На четвертом модель Кайли Джэннер (Kylie Jenner) — чуть больше 240 000 000. А футболисты? Например, на Лионеля Мессии (Lionel Messi) подписано 219 000 000 человек. А на Неймара (Neymar) «лишь» 152 000 000.

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