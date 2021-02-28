Первый джейлбрейк для iPhone 12 уже доступен для загрузки

Встречайте, Unc0ver v6.0.0.

iPhone – классный гаджет. Однако он делает лишь то, что разрешила Apple. Хотите полностью контролировать устройство? Нужен джейлбрейк.

Хорошая новость. Как раз вышла подходящая утилита. Новинка называется Unc0ver v6.0.0 и годится для всех моделей iPhone, iPad и iPod touch.

Что круто – поддерживается iPhone 12 с прошивками от iOS 11.0 до iOS 14.3. Недоступна только самая свежая iOS 14.4.

Unc0ver v6.0.0 по умолчанию предлагает менеджер Cydia. Установка твиков происходит с помощью Substitute.

Джейлбрейк позволяет выйти за пределы App Store и использовать любые приложения. Это многократно увеличивает функционал iPhone.

Найти Unc0ver можно на официальном сайте программы. Там же есть подробная инструкция по инсталляции (для опытных).

Источник: iclarified.com

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