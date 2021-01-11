Первый фитнес-трекер OnePlus представлен официально

Заряжается раз в две недели.

OnePlus не обманула. Как и обещал тизер, 11 января состоялся релиз OnePlus Band. Это первый фитнес-трекер компании. Можно сказать – исторический момент.

Новинка будет конкурировать с другими недорогими носимыми устройствами. Например, с Xiaomi Mi Band 5 и прочими браслетами ценой до $50.

OnePlus Band получил 1,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 126 x 294 пикселей. Дисплей тонкий, вытянутой формы. Что здорово – панель имеет покрытие, устойчивое к царапинам.

Главный плюс трекера – батарея на 100 мАч. OnePlus утверждает, что аккумулятор гарантирует до 14 дней работы. Даже при активном использовании. Еще один бонус – защита от воды и пыли IP68. Настоящая находка для пловцов.

Кроме того, OnePlus Band оснащен оптическим датчиком сердечного ритма (пульсометром). Также доступно измерение уровня кислорода в крови. Для некоторых тренировок знать SpO2 необходимо.

Радует наличие гироскопа и трехосевого акселерометра. OnePlus Band следит за качеством сна, числом пройденных шагов и сожженных калорий. Он распознает бег, плавание, греблю, занятия йогой и так далее. Всего доступно 13 спортивных режимов.

Заявлена синхронизация со смартфонами (особенно выпущенными OnePlus). Собранные данные передаются в приложение OnePlus Health. Что касается ремешков, они сменные. Легко поменять при желании.

Неплохо для гаджета за $34. Продажи стартуют 13 января на сайтах Flipkart, OnePlus и Amazon India. Когда OnePlus Band появится в Европе и США – не уточняется.

Источник: 9to5google.com

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