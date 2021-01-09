Первый фитнес-трекер OnePlus выйдет 11 января

Кажется, что OnePlus немного запоздала.

Рынок носимых гаджетов переполнен, конкурентов очень много. Взять, хотя бы, Xiaomi. Нужен ли нам еще один фитнес-трекер от китайской компании?

OnePlus уверена, что да. На днях она выпустила официальный тизер устройства. Согласно ему, анонс состоится 11 января – в Индии.

Новинка называется OnePlus Band. Выполнена она, вероятно, в форме браслета. Стоимость и характеристики скрываются. К счастью, инсайдеры не дремлют. Информаторы узнали все подробности.

Цена не кусается – примерно $34. Что пользователей ждет за эти деньги? Набор функций радует. Заявлен мониторинг уровня кислорода в крови, а также измерение частоты сердечных сокращений (в реальном времени).

Кроме того, OnePlus Band имеет 13 спортивных режимов и следит за качеством сна. Пыль и вода не являются проблемой – благодаря защите IP68. Можно брать на любую тренировку.

Экран небольшой и сенсорный. Речь о 1,1-дюймовом AMOLED-дисплее. Особых похвал заслуживает встроенный аккумулятор. Утверждается, что OnePlus Band работает до 2 недель без подзарядки.

Источник: gizmochina.com

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