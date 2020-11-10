Первый гибкий iPhone за $1499 могут представить в 2022 году

Совсем скоро.

Хорошо известный портал Wccftech, сославшись на собственные источники, утверждает, что компания Apple представит свой первый гибкий iPhone в ноябре 2022 года. По словам инсайдеров, купертиновцы уже вовсю тестируют дисплеи для такого айфона от разных производителей. На данный момент один из самых вероятных поставщиков — Samsung.

Журналисты называют ценник iPhone Fold. За такой смартфон попросят порядка 1500 долларов. Мы знаем, что Galaxy Fold 2 от Samsung стоит почти 2000 долларов. Учитывая этот факт, стоимость не кажется завышенной.

Наконец, называется объем оперативной и флэш-памяти гибкого iPhone. Новинку оснастят 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Источник: Wccftech

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