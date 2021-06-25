Первый iPhone против iPhone 12 — насколько велика разница?
Безумное сравнение.
YouTube-канал PhoneBuff решил выяснить, насколько велика разница между первым iPhone, который был выпущен почти 15 лет назад, и актуальной моделью iPhone 12, представленной минувшей осенью. Для этого был использован робот-манипулятор (так точнее, человек допускает ошибки, машине же — почти никогда).
Смотрим видео.
Разница не просто есть, она астрономическая.
В первом раунде iPhone 12 справился с поставленными задачами за 40 секунду. Во втором — за 20. А iPhone 1 потребовалось 1 минута 26 секунд и 1 минута 2 секунды соответственно.
Что проверяли? Набор текста, открытие приложений, их работу и так далее.
А у вас был iPhone первого поколения?
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