Первый iPhone X с USB-C продали за $86 000, а второй — всего за $3000
Хватило одного?
Мы рассказывали вам, как энтузиаст Кен Пиллонэль собрал первый в истории айфон с портом USB Type-C. Речь идет о модели iPhone X. После она ушла на eBay за безумные $86 000. В рублях это 6 680 000! Гернот Йобстль решил повторить успех господина Пиллонэля и также создал Айфон Х с USB Type-C. И тоже решил заработать на нем на eBay.
И что же? А ничего. Никаких рублевых миллионов Йобстль не получил. Выручить за него он смог лишь $3000. Да и участник аукциона был лишь один, он то и купил девайс.
И это при том, что iPhone X Гернота Йобстля сделан качественнее, чем поделка Пиллонэля. Дело в том, что Йобстылю удалось восстановить герметичность и водонепроницаемость устройства.
- iPhone X с портом USB Type-C продали на аукционе за $86 000
- iPhone с портом USB Type-C существует — и работает
- iPhone 14, очевидно, получат USB-C — почему это хорошо
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.