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Первый iPhone X с USB-C продали за $86 000, а второй — всего за $3000

31 Янв, 2022

Первый iPhone X с USB-C продали за $86 000, а второй — всего за $3000

Хватило одного?

Мы рассказывали вам, как энтузиаст Кен Пиллонэль собрал первый в истории айфон с портом USB Type-C. Речь идет о модели iPhone X. После она ушла на eBay за безумные $86 000. В рублях это 6 680 000! Гернот Йобстль решил повторить успех господина Пиллонэля и также создал Айфон Х с USB Type-C. И тоже решил заработать на нем на eBay.

И что же? А ничего. Никаких рублевых миллионов Йобстль не получил. Выручить за него он смог лишь $3000. Да и участник аукциона был лишь один, он то и купил девайс.

 
И это при том, что iPhone X Гернота Йобстля сделан качественнее, чем поделка Пиллонэля. Дело в том, что Йобстылю удалось восстановить герметичность и водонепроницаемость устройства.

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