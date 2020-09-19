Первый логистический робот от Alibaba

Доставит 500 заказов в день и даже не устанет.

17 сентября на конференции Alibaba 2020 Cloud Summit в Ханчжоу известная китайская компания Alibaba Group Holding Co., Ltd представила своего первого робота под названием Xiaomanlv или Xiaoman Donkey. Основная деятельность робота – курьерская доставка.

Разработчики обещают, что скорость реагирования у Xiaoman превышает человеческую в 7 раз.

Президент Aliyun Intellegence Чжан Цзянфан заявил, что Xiaoman donkey может прокатать больше 100 км за день. Более того создатели говорят, что дождь, снег, град, туман, высокие и низкие температуры, препятствия на пути и никакие экстремальные условия не влияют на его производительность.

Сотрудники компании прогнозируют высокий спрос на логистику в скором будущем, поэтому ожидают, что в ближайшее время Китай будет осуществлять 1 млрд заказов на доставку в день.

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