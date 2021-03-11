Первый обзор Samsung Galaxy A52 5G – за неделю до анонса

Вот это утечка.

Долгожданный Samsung Galaxy A52 5G должны представить только 17 марта. В рамках специального мероприятия Unpacked – вместе с Galaxy A72.

Однако внезапно на YouTube появился обзор смартфона. Ролик опубликован на канале Moboaesthetics. Можно рассмотреть Galaxy A52 5G во всех подробностях.

Подтвердились ключевые характеристики. Новинка создана на базе процессора Snapdragon 750G и радует дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков скрыт под экраном.

Также Galaxy A52 5G защищен по стандарту IP67. Воды и пыли он не боится – в разумных пределах. Основная камера четверная: 64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП.



Кроме того, есть фронтальный объектив на 32 МП, слот для microSD и разъем 3,5 мм для наушников. Работает Galaxy A52 5G под управлением One UI 3.1 на базе Android 11.

В комплекте поставки – скрепка для извлечения SIM, кабель USB-A — USB-C, зарядный адаптер и прозрачный силиконовый чехол.

Насколько видео достоверно? Узнаем 17 марта – во время Unpacked.

Источник: gizmochina.com

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