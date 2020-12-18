Первый обзор Samsung Galaxy S21+ — возможно лучший смартфон 2021 года

Чудо, а не гаджет.

Сегодня на YouTube-канале Random Stuff 2 появился первый в сети обзор на смартфон Samsung Galaxy S21+. Да, эта модель еще не вышла, а ее премьера ожидается только 14 января следующего года. Но блогер где-то раздобыл устройство и протестировал его.

Смотрим видео.



Автор называет Galaxy S21+ возможно лучшим смартфоном 2021 года. Он отмечает стильный дизайн с очень тонкими рамками и хвалит качество сборки. Кроме того, у девайса отличный экран, большая батарея (работает долго, дольше, чем Айфон 12) и замечательная тройная камера (на 12+12+64 Мп).

Где блогер раздобыл Galaxy S21+? История умалчивает.

Источник: YouTube

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