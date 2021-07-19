Первый планшет от realme — как он называется? Правильно, realme Pad

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Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры realme Pad — первого планшета компании, которая хороша известна всем по своим смартфонам. Он также раскрыл некоторые характеристики гаджета.

У realme Pad будет 10,4-дюймовый экран с тонкими рамками. Габариты такие — 246,1 х 155,8 х 6,8 мм. Аппарат получит стилус (скорее всего комплектный). Зарядка и передача данных, вероятно, происходит через USB Type-C. У планшета 4 динамика.

Какой будет емкость накопителя? 64 ГБ. Маловато. Но с помощью SD-карты ее можно расширить. Объем ОЗУ? 6 ГБ. Батарея? На 7100 мА*ч. Ничего выдающегося, вполне себе стандартный среднебюджетный планшет. Явно не конкурент iPad. Таковым может стать уже realme Pad Pro. Зато ценник на realme Pad вряд ли будет высоким.

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