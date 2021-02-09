Первый складной iPhone может быть раскладушкой с кучей расцветок

Выйдет в 2023 году.

Многие слышали о том, что Apple работает над своим первым складным смартфоном. Его обычно называют iPhone Flip (хотя вряд ли имя настоящее).

На что будет похоже устройство? Инсайдер Джон Проссер знает ответ. Он утверждает, что Apple выпустит раскладушку вроде Samsung Galaxy Z Flip или Motorola Razr 2020.

Проссер ссылается на источники внутри Apple. Также он выяснил, что компания экспериментирует с “забавными цветами”. Можно надеяться на несколько интересных оттенков.

Когда iPhone Flip анонсируют официально? Информатор предполагает, что не раньше 2023 года. Вероятно, даже позже.

Однако репутация у Проссера не лучшая. Его прогнозы относительно Apple сбываются не всегда. Не факт, что сведения об iPhone Flip верны.

Источник: cultofmac.com

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