Первый смартфон на Андроид 11. И это не Pixel

Vivo обошли даже Google.



Google недавно представила Андроид 11, а вчера показала свои Пиксели, и все думали, что это и есть первый смартфон на новой ОС, который можно будет купить уже сейчас, но это оказалось не так. Этой ночью Vivo начала обновлять свои устройства до Android R. Это пока только один смартфон из последней линейки V20, в которую входят эта стандартная модель, а также облегчённая – с приставкой SE и улучшенная – Pro. Пока обновления получают только обладатели стандартной версии флагманской линейки, но Vivo обещают, что все смартфоны V20 получат такую возможность.

Напомню, что Vivo V20 построен на Snapdragon 720G, имеет 6,44″ FullHD+ Amoled-экран и 8/128 памяти, ёмкий аккумулятор, быструю зарядку, тройную камеру, датчик отпечатка пальца под экраном и NFC. Облегчённая версия упрощена не слишком сильно, но имеет более простой процессор с номером 655 от того же производителя, более простые камеры, хоть их также 3 на борту, а в остальном это тот же аппарат. С Pro-версией немного интереснее, он очень схож с базовым V20, но процессор уже 765G, двойная селфи-камера против одиночной и набор камер на задней поверхности ещё лучше.

Цен в России пока нет даже на сером рынке, поскольку эта линейка была представлена совсем недавно, но предыдущие модели пользуются популярностью у наших соотечественников. Ведь дизайн, цена и характеристики имеют хорошее соотношение цены и качества.

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