Первый смартфон с ультрабыстрой 125-ваттной зарядкой на подходе

Мощь!

Компания OPPO анонсировала выпуск первого смартфона с поддержкой рекордно быстрой зарядки с мощностью 125 Вт. Согласно анонсу, OPPO презентует новую технологию зарядки и первый смартфон с ее поддержкой в рамках специального мероприятия 15 июля.

OPPO разработала улучшенную версию технологии быстрой зарядки SuperVOOC, уточнили инсайдеры. Актуальная версия технологии позволяет выполнять зарядку мобильных устройств с мощностью 65 Вт. Обновленная версия технология почти удвоит мощность, с которой будет выполняться зарядка.

Новая технология OPPO станет ответом компании Xiaomi, ранее дважды анонсировавшей собственную технологию быстрой зарядки с мощностью 100 Вт. Созданная Xiaomi технология, как сообщали в компании, дает возможность полностью зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 17 минут. Предполагается, что новая технология OPPO позволит заряжать смартфоны и планшеты еще быстрее.

Ранее стало известно, что в комплекте со смартфонами из линейки iPhone 12 не будет зарядного адаптера, в том числе базового с мощностью 5 Вт.

Источник: Twitter.

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