Первый в истории полет вертолета на Марсе – качественное видео

Теперь все видно.

Марсоход Perseverance продолжает радовать. Он прислал на Землю уникальные снимки. Речь о полете дрона Ingenuity (прибывшего на Марс вместе с ровером).

Ingenuity – по сути – маленький вертолет. Таких на Марсе еще не запускали. Событие небывалое, можно сказать – историческое.

На самом деле – Ingenuity взлетел 19 апреля. Perseverance вел съемку процесса со стороны. Увы, вчера НАСА не показала видео в хорошем качестве.

Была лишь версия с выпадением кадров. Не слишком впечатляющее зрелище. К счастью, сегодня NASA опубликовала ролик получше.



Посмотрите эксперимент целиком – от взлета Ingenuity до посадки. Беспилотник набрал высоту в 3 метра, потом приземлился. Обошлось без происшествий.

Источник: NASA Jet Propulsion Laboratory

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