Первый взгляд на Android 12 – официальный рекламный ролик системы
Много изменений.
На днях состоится мероприятие Google I/O 2021. Это конференция для разработчиков, которая начнется 18 мая. В ее рамках представят Android 12.
Однако можно ознакомиться с новинкой до анонса. В сеть утекло официальное видео Android 12. Его опубликовал известный инсайдер Джон Проссер.
Судя по ролику – отличий от Android 11 немало. Особенно в плане интерфейса. Возможностей для персонализации станет больше.
Пользователей ждут обновленные уведомления, анимации, клавиатура и эффекты. Также обратите внимание на закругленные углы. Они буквально везде.
Что за смартфон в конце? Вероятно, Pixel 6 – он первый из всех получит Android 12.
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