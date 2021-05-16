Первый взгляд на Android 12 – официальный рекламный ролик системы

Много изменений.

На днях состоится мероприятие Google I/O 2021. Это конференция для разработчиков, которая начнется 18 мая. В ее рамках представят Android 12.

Однако можно ознакомиться с новинкой до анонса. В сеть утекло официальное видео Android 12. Его опубликовал известный инсайдер Джон Проссер.

Судя по ролику – отличий от Android 11 немало. Особенно в плане интерфейса. Возможностей для персонализации станет больше.

Пользователей ждут обновленные уведомления, анимации, клавиатура и эффекты. Также обратите внимание на закругленные углы. Они буквально везде.



Что за смартфон в конце? Вероятно, Pixel 6 – он первый из всех получит Android 12.

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