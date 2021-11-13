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Платная гарантия AppleCare+ не покрывает царапины на экране iPhone

13 Ноя, 2021

Платная гарантия AppleCare+ не покрывает царапины на экране iPhone

Вот так!

По словам автора подкаста Relay FM Майка Херли, расширенная гарантия AppleCare+ (разумеется, это платная услуга) не покрывает одно из самых распространенных повреждений, с которыми сталкиваются владельцы айфонов. Речь идет о царапинах на дисплее.

Господин Херли обнаружил на своем Айфон 13 заметные и довольно глубокие царапины. Он отправился к дилеру для замены экрана, так как у него была эта самая гарантия. Но Apple отказала ему в замене панели. Пришлось самостоятельно платить 300 фунтов стерлингов.

Все потому, что царапины относят к косметическим повреждениям. А бесплатный ремонт по правилам AppleCare+ возможен только в случае механических. Вот такие нюансы.

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