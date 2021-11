Платная гарантия AppleCare+ не покрывает царапины на экране iPhone

Вот так!

По словам автора подкаста Relay FM Майка Херли, расширенная гарантия AppleCare+ (разумеется, это платная услуга) не покрывает одно из самых распространенных повреждений, с которыми сталкиваются владельцы айфонов. Речь идет о царапинах на дисплее.

Господин Херли обнаружил на своем Айфон 13 заметные и довольно глубокие царапины. Он отправился к дилеру для замены экрана, так как у него была эта самая гарантия. Но Apple отказала ему в замене панели. Пришлось самостоятельно платить 300 фунтов стерлингов.

TIL AppleCare+ does not cover huge scratches on an iPhone, that are now ‘more likely due to the ceramic shield’, as the Genius told me.

£300 repair is required to fix this.

I should’ve ‘read the terms and conditions’, as he said I suppose.

I’m done with AppleCare on iPhones. pic.twitter.com/KK6vhxok6i

— Myke Hurley (@imyke) November 11, 2021